TRT Sanatçısı, şair, yazar ve gazeteci Neşe Dilekçioğlu Karadeniz’in hazırlayıp sunduğu “Kadın dizelerinden türkülerimize” adlı şiir ve müzik gecesi, kadın ses sanatçıları ile kadın şair ve yazarların katılımıyla Cuma akşamı Ankara’da düzenlenecek.

Birleşik Yürekler Derneği’nin destekleriyle “Şiir söyler, türküler anlatır” temasıyla hayata geçirilen etkinlik, 23 Ocak Cuma günü saat 19.00’da Altındağ Hacettepe Mahallesi Hamamönü Sokak No 6/a adresindeki Tarihi Kabakçı Konağı’nda gerçekleşecek.

Programa katkı sağlayacak değerli isimler şunlar:

Neşe Dilekçioğlu (TRT Sanatçısı Şair & Yazar)

Deniz Yıldırım (Sunucu)

Mine Kuş (THM Ses Sanatçısı)

Mutahhara Arlı Özkök (Şair & Yazar)

Emine Koç (TRT THM Ses Sanatçısı, Koro Şefi)

Şirvan Çelik (Şair & Yazar)

Serap Saylam Şen (Şair)

Canan Özanaç Örenlioğlu (Şair)