Kadın cinayetinin adresi bu kez Ankara Mamak! Korkunç olay Kutlu Mahallesi'nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Esra Muratoğlu evde annesi Çilem Y. ve Orhan K. ile tartıştı.

Genç kadın, evden gelen sesler üzerine ekiplerin geldiği dairede ölü bulundu.

ANNESİ VE SEVGİLİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili polis tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüphelilerden anne Ç.Y. ile genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen O.K. yakalanarak gözaltına alındı.

3 ÇOCUK ANNESİYDİ

Vefat eden Muratoğlu'nun 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Genç kadının ölüm haberini alan bir yakını ise fenalık geçirdi.

'ŞOK OLDUK'

Olayın yaşandığı apartmanda oturan Alpay Karagöz, anne ve kızının evde yalnız yaşadığını söyleyerek, "Herhangi bir ses olayları da yoktu. Sessiz sakin bir aileydi. Çok üzüldük, böyle bir şey beklemiyorduk açıkçası. Şok olduk" ifadelerini kullandı.

Genç kadının cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Öte yandan Kadincinayetlerinidurduracagiz Platformu'nun verilerine göre, 2025 yılında 294 kadın öldürüldü. 297 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Vatandaşlar "kadına şiddet" ve "kadın cinayeti" olaylarında şüpheli ve katillere "caydırıcı" cezaların verilmesi için yetkililere seslenmeye devam ediyor.