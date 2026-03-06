Kadın cinayetinin adresi Adana! Feci olay gece saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Elif Su Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Naim A. (53) karısını önce darp etti ardından boğarak öldürdü. Cani, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Karımı öldürdüm" diyerek kendisini ihbar etti.

3 ÇOCUK ANNESİYDİ

Cinayet ekipleri tarafından gözaltına alınan Naim A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor. Öldürülen Nesrin A.'ın ise cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan kadincinayetlerinidurduracagizplatformunun verilerine göre, Şubat ayında 23 kadın katledildi. 29 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Vatandaşlar, yetkililere kadın cinayetlerinde faillere emsal teşkil etmesi için "caydırıcı cezalar" verilmesi için seslenmeye devam ediyor.