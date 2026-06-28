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Kaynak: AA

Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi’nde hazırlıklarını sürdüren milli takım, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya’nın Taranto kentinde gerçekleştirilecek Akdeniz Oyunları ve 15-26 Eylül’de Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu kampına 17 sporcuyla katılan ay-yıldızlı ekip, 15-30 Temmuz tarihleri arasında Almanya’da kamp yapacak. Milli takım, bu programın ardından hazırlıklarına yeniden Kastamonu’da devam edecek.

Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, kamp sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.

Takımın çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden Yiğit, "Almanya'da 15 günlük kamp yapacağız. Takım olarak şu an iyi çalışıyoruz. Akdeniz Oyunları'nda da en iyi dereceleri yapacağımızı umuyoruz." dedi.

Almanya kampına Avrupa Şampiyonası kadrosuyla katılacaklarını aktaran Yiğit, "Oraya 10 sıklette gideceğiz. İnşallah ülkemizi mahcup etmeden en iyi şekilde döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenmanların verimli geçtiğini dile getiren Yiğit, takım içindeki birlik ve dayanışmanın yüksek seviyede olduğunu, sporcuların hazırlık sürecinde birbirlerine güçlü destek verdiğini söyledi.