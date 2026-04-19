Yeniçağ Gazetesi
19 Nisan 2026 Pazar
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Kadın akrobasi pilotundan dev şov: Çocuklar gülsün diye hava şartlarına aldırmadı

Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Haberi Paylaş
Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Havacı Çocuklar Etkinliği ve Kağıt Uçak Yarışması" kapsamında çocuklar, aileleriyle merkeze gelerek aprona kurulan boyama standı ve pedal uçak parkurunu deneyimledi.

1 7
Kağıt uçak yarışmasına katılan çocuklar, müzede, hazırladıkları uçakları en uzağa atabilmek için yarıştı.

2 7
Kutlamalar kapsamında kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla akrobasi gösterisi sundu.

3 7
Semin Öztürk Şener, gösterinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla merkezde herkesin tek yürek, tek bilek olduğunu söyledi.

4 7
Önemli günün sadece bayram değil, aynı zamanda dayanışma ve birlik olma hali olduğunu belirten Şener şu ifadeleri kullandı:

5 7
"Ülkemizin zor günlerinde gerçekten hepimizin ihtiyacı olan bir durum. Özellikle böyle günlerde milli bayramlara ve değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Çocuklar için buradayız, çok mutluyum"

6 7
Şener, "Yeni Menekşe" ile hava şartlarına rağmen uçuşlarına devam ettiğini kaydederek, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

7 7
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro