Hazırlıklar Tamamlandı

Türkiye Kadın A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Out etabı kapsamında Kosova ile oynayacağı kritik maç öncesinde hazırlık sürecini tamamladı. İki ayaklı oynanacak bu mücadele, millî takımın ligdeki geleceği açısından belirleyici olacak.

Antrenmanlarda Tempo Yüksek

Teknik ekip yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanlarda tempo ve disiplin ön plana çıktı. Oyuncuların hem fiziksel durumlarının hem de maç konsantrasyonlarının üst seviyede olduğu gözlemlenirken, rakibe yönelik taktik çalışmaların da tamamlandığı belirtildi.

Mücadele Priştine’de

Karşılaşma, Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleye ev sahibi ekibin yanı sıra Türk futbolseverlerin de ilgi göstermesi bekleniyor.

Millî takım, bu eşleşmeden olumlu bir sonuç alarak UEFA Uluslar Ligi’nde yoluna devam etmeyi hedefliyor. Teknik heyet ve futbolcular, sahaya kazanma motivasyonuyla çıkacaklarını ifade ediyor.