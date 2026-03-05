

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ

CHP Tokat Milletvekili Kadım Durmaz, kamu alacaklarına yönelik uygulanan e-haciz işlemlerinin esnaf ve sanatkârlar üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunu belirterek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na soru önergesi veren Durmaz, özellikle banka hesaplarına uygulanan blokelerin ticari hayatı kilitlediğini ifade etti.

Artan maliyetler ve daralan talep nedeniyle zor günler geçiren esnafın, e-haciz uygulamalarıyla birlikte günlük nakit akışını dahi sağlayamaz hale geldiğini belirten Durmaz, borcunu ödemek isteyen esnafın hesabına yatırdığı paranın dahi bloke edildiğini vurguladı. Bu durumun tedarik zincirini bozduğunu, kira ve personel maaşı ödemelerinde aksamalara yol açtığını kaydetti.

Finansmana erişimde yaşanan sorunlara da dikkat çeken Durmaz, vergi ve SGK borcu bulunan esnafın krediye ulaşamadığını, “borcu yoktur” şartının esnafı bir kısır döngüye sürüklediğini ifade etti. Esnafın üretimden kopmaması için daha adil ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Durmaz, önergesinde e-haciz uygulamalarında esnafın işletmesini sürdürebileceği bir “yaşam payı” bırakılması gerektiğini savunurken, enerji borçları nedeniyle iş yerlerinde kesinti yapılmaması ve borçların uzun vadeye yayılması çağrısında bulundu. Ayrıca gecikme faizlerinin silindiği ve anaparanın ödeme gücüne göre taksitlendirildiği kapsamlı bir yapılandırma paketi talep etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yönelttiği sorular arasında, e-haciz sırasında asgari işletme sermayesinin korunmasına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı, borcunu kapatmak için taşınmazını satmak isteyen esnaf için kolaylaştırıcı bir model geliştirilip geliştirilmeyeceği ve yeni bir yapılandırma takvimi bulunup bulunmadığı da yer aldı.

Durmaz, tahsilat odaklı uygulamalar yerine esnafı ayakta tutacak mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, üretimin ve ticari hayatın devamlılığı için esnafın desteklenmesinin şart olduğunu ifade etti.