Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Kadıköy'de yıldız yağmuru: Aziz Yıldırım'dan 3 dev transfer birden

Kadıköy'de yıldız yağmuru: Aziz Yıldırım'dan 3 dev transfer birden

Fenerbahçe’de tarihi kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, seçim gündemini tamamen geride bırakarak yeni sezonun kadro mühendisliği için kolları sıvadı.

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Kadıköy'de yıldız yağmuru: Aziz Yıldırım'dan 3 dev transfer birden - Resim: 1

Mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Yıldırım ve kurmayları, mazbata töreninin hemen ardından taraftarı ayağa kaldıracak dünyaca ünlü yıldızları peş peşe açıklamaya hazırlanıyor.

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Kadıköy'de yıldız yağmuru: Aziz Yıldırım'dan 3 dev transfer birden - Resim: 2

GOL HATTINDA ÇİFTE MÜJDE: VEDAT MURİQİ VE GUİRASSY HAZIR

Sarı-lacivertlilerde forvet hattı için yürütülen çalışmalarda mutlu sona çok yaklaşıldı. Seçim öncesinde her konuda anlaşma sağlanan eski golcü Vedat Muriqi, transferi resmiyete dökmek için Antalya'daki tatilini yarıda keserek İstanbul'a ayak bastı.

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Kadıköy'de yıldız yağmuru: Aziz Yıldırım'dan 3 dev transfer birden - Resim: 3

Fenerbahçe yönetiminin, Kosovalı santrforun kulübü Mallorca ile 15.5 milyon euro karşılığında el sıkıştığı öğrenildi. Şu sıralar ödeme planı ve bonus maddeleri üzerindeki son pazarlıklar yürütülürken, güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan ve geçen sezon İspanya'da 37 maçta 23 gol atan 32 yaşındaki tecrübeli golcünün pazar gününe kadar resmi imzayı atması bekleniyor.

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Kadıköy'de yıldız yağmuru: Aziz Yıldırım'dan 3 dev transfer birden - Resim: 4

Yıldırım’ın gol yollarındaki bir diğer büyük hamlesi ise Serhou Guirassy oldu. Yönetimin, Muriqi ile birlikte Guirassy transferini de kısa süre içinde resmen duyuracağı gelen bilgiler arasında.

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Kadıköy'de yıldız yağmuru: Aziz Yıldırım'dan 3 dev transfer birden - Resim: 5

BUNDESLİGA YILDIZI ALEJANDRO GRİMALDO

Fenerbahçe’de asıl büyük sürpriz ise savunmanın soluna yapılıyor. Başkan Aziz Yıldırım, rotayı Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan Bayer Leverkusen'in dünyaca ünlü İspanyol sol beki Alejandro Grimaldo'ya çevirdi.

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Kadıköy'de yıldız yağmuru: Aziz Yıldırım'dan 3 dev transfer birden - Resim: 6

Alman ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 30 yaşındaki futbolcunun Leverkusen'den ayrılmak istemesini büyük bir fırsat olarak gören Fenerbahçe yönetimi, süreci hızlandırdı.

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Kadıköy'de yıldız yağmuru: Aziz Yıldırım'dan 3 dev transfer birden - Resim: 7

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan ve İspanya Milli Takımı formasını 13 kez terleten yıldız oyuncunun menajeriyle resmi görüşmelerin başladığı, önümüzdeki günlerde ise Alman kulübüne resmi teklifin iletileceği belirtildi.

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Kadıköy'de yıldız yağmuru: Aziz Yıldırım'dan 3 dev transfer birden - Resim: 8

SEZONA DAMGA VURAN PERFORMANSI

Grimaldo, geride bıraktığımız sezonda Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 46 resmi maçta bir sol bek oyuncusu olmasına rağmen 14 gol ve 12 asistlik inanılmaz bir skor katkısı sağlayarak Avrupa futbolunun en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

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Kaynak: Diğer
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