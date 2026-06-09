Kadıköy'de yıldız yağmuru: Aziz Yıldırım'dan 3 dev transfer birden

Fenerbahçe yönetiminin, Kosovalı santrforun kulübü Mallorca ile 15.5 milyon euro karşılığında el sıkıştığı öğrenildi. Şu sıralar ödeme planı ve bonus maddeleri üzerindeki son pazarlıklar yürütülürken, güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan ve geçen sezon İspanya'da 37 maçta 23 gol atan 32 yaşındaki tecrübeli golcünün pazar gününe kadar resmi imzayı atması bekleniyor.