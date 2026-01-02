Yangın, saat 07.00 sıralarında Osmanağa Mahallesi, Süleymanpaşa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; evsiz kişilerin kaldığı 3 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Binada kalan evsiz bir kişinin, alevlerden kaçmak için pencereden aşağıya atladığı öğrenildi. Aşağıya atlayarak yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, alevlerin bitişik binalara sıçramaması için yangına merdiven aracıyla müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, itfaiye tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.