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Kaynak: AA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Kadıköy ilçesini etkileyecek planlı bir su kesintisi programı yayımladı. İlçedeki ana isale hattında gerçekleştirilecek revizyon ve iyileştirme faaliyetleri sebebiyle bazı bölgelere geçici olarak su sağlanamayacak.

İSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre; altyapı iyileştirme mesaisi 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak. Yaklaşık 7 saat sürmesi öngörülen çalışmalar, 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 06.00 civarında tamamlanacak.

Planlı altyapı çalışması süresince Kadıköy ilçesinin Osmanağa, Zühtüpaşa, Caferağa ve Fenerbahçe mahallelerine su verilemeyecek.