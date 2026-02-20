İstanbul Kadıköy'de bulunan Sinematek'in (Sinema Evi), yeni film gösterim tarihleri açıklandı. Farklı tarihlerde yapılacak film gösterilerinin ardından çeşitli sunumlara yer verilecek.

Sinematek/Sinema Evi, sinema mirasını korumak ve film kültürünü yaymak amacıyla Kadıköy Belediyesi tarafından yeniden inşaa edilen binasında 2021 yılından beri hizmet veriyor. Bünyesinde 158 kişilik sinema salonu, kütüphane, sergi salonu, etkinlik odası ve matbu arşiv barındıran Sinema Evi, sanatsal ve tarihî öneme sahip filmleri seyirciyle buluşturan gösterim programları yapıyor.

Modern bir sinemateke uygun olarak tasarlanmış olan Sinematek/Sinema Evi, her sezon ekibi tarafından kürate edilen üç ayrı gösterim programı sunuyor.

YENİ HAFTANIN TAKVİMİ AÇIKLANDI

Sinematek'te yeni haftada film gösterim takvimi şöyle:

25 Şubat 20:00: Drakula İstanbul’da

Gösterim öncesinde Ali Can Sekmeç ve Serdar Soydan’ın sohbeti

27 Şubat 20:00 : Gladyatörler

Gösterim öncesinde Murat Güneş’in sunumu

28 Şubat 14.00: Vertigo

28 Şubat 18.30: Kaybolan Kadın

Gösterim öncesinde Ali Ercivan’ın sunumu olacak.

1 Mart 14.00 : Savaş Oyunu ve Culloden Muharebesi

Gösterim öncesinde Esin Paça Cengiz’in; Ceza Kampı öncesinde de Senem Aytaç’ın sunumu olacak.

1 Mart 18:30 Ceza Kampı (Punishment Park)