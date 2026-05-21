Kadıköy Belediyesi, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan Şeşen’in vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma etkinliğine imza atıyor. Sanatçının hafızalara kazınan şarkıları, hayatından kesitler ve sahne anıları, 22 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) düzenlenecek programla sevenlerine ulaşacak.

Anma gecesi kapsamında, İlhan Şeşen'in de bir dönem parçası olduğu Grup Gündoğarken, "Hal ve Gidiş" isimli özel gösterisiyle sahnede yerini alacak. Programda İlhan, Gökhan ve Burhan Şeşen’in seslendirdiği efsane şarkıların yanı sıra, sanatçıların köklü dostlukları ve biriktirdikleri özel anılar da izleyicilerle paylaşılacak.

Müzik, tiyatral unsurlar ve hatıraların harmanlanacağı bu özel etkinlik, konuklara hem nostaljik hem de duygu dolu anlar yaşatacak. Türk müziğine bıraktığı kalıcı eserlerle derin izler bırakan İlhan Şeşen’in sanatsal mirası ve yaşam öyküsü, bu anlamlı organizasyonla bir kez daha saygıyla yâd edilecek.