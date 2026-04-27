İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maç sonrası yaşanan saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler M.E.S. (25) ve O.M.Y. (34)’yi gözaltına aldı.
“SALDIRI AMACIYLA ARAÇTAN İNMEK” MADDESİ
Zanlılara, Karayolları Trafik Kanunu’nun “Saldırı amacıyla araçtan inmek” maddesi kapsamında 360 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca M.E.S.’nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
Öte yandan şüpheliler hakkında “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarından da işlem başlatıldı.