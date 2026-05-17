Trendyol Süper Lig'in son haftasında sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

EYÜPSPOR İLK YARIDA 2-0 ÖNE GEÇTİ

Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Eyüpspor Legowski ve Metehan'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

FENERBAHÇE TARAFTARI TAKIMI ISLIKLADI

Hakem Mehmet Türkmen'in ilk yarının son düdüğünü çalmasıyla birlikte tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Fenerbahçe taraftarı, sezonun son haftasında takımın ortaya koyduğu performansı protesto etti.