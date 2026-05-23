Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Sahrayıcedit Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, 34 DGK 022 plakalı otomobilin sürücüsü D.T., seyir halindeyken rahatsızlandı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil, aynı yönde ilerleyen H.K. idaresindeki 34 HLB 446 plakalı araca arkadan çarptı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü D.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, trafikte seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin bir anda hızlanarak önündeki araca çarpması ve ardından takla atması yer aldı. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar da kaydedildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.