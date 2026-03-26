Sarı-lacivertli ekibin, Arjantinli futbolcu için ilk temas girişiminde bulunduğu öne sürüldü.
Kadıköy'de Dybala sesleri: İtalyan basını duyurdu
İtalya basınında yer alan haberlerde, Paulo Dybala’ya Süper Lig’den bir kulübün ilgi gösterdiği belirtilmişti. Söz konusu takımın Fenerbahçe olduğu öğrenildi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Roma ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde bulunuyor.
La Gazzetta dello Sport yazarı Matteo Nava, sarı-lacivertlilerin Dybala ilgisine ilişkin Sabah’a değerlendirmelerde bulundu.
Nava, Fenerbahçe’nin oyuncunun temsilcisiyle görüşmelere başladığını ve sürecin henüz ilk aşamada ilerlediğini aktardı.
Dybala’nın Roma ile sözleşme yenileme ihtimalinin düşük olduğunu ifade eden Nava, futbolcunun kariyerinde yeni bir dönem planladığını ve bu nedenle teklifleri değerlendirdiğini belirtti.
Diz sakatlıklarına rağmen üst düzey performansını koruduğunu vurgulayan Nava, özellikle Juventus döneminde önemli gol sayısına ulaştığını hatırlattı.
Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe’ye katkı sağlayabileceğini dile getiren Nava, sürecin netleşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.