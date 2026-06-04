Kadıköy Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla geleneksel hale getirdiği Çevre Festivali’nin bu yıl 10’uncusunu gerçekleştiriyor. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu büyük buluşma, Kadıköy’ün en yeşil alanlarından biri olan Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Kent yaşamında ekolojik dengeyi korumayı misyon edinen organizasyon, bu yıl döngüsel ekonomi teması üzerine odaklanıyor. Festival süresince paneller, söyleşiler, atölyeler, konserler, dans gösterileri ve her yaş grubuna hitap eden çeşitli etkinlikler Kadıköylülerle ve tüm İstanbullularla buluşacak.



Doğal kaynakların verimli kullanımı, atık oluşumunun tamamen önlenmesi, yeniden kullanım, onarım, paylaşım ve yerel üretim modellerinin desteklenmesi gibi döngüsel ekonomi ilkeleri festivalin ana omurgasını oluşturuyor. Etkinlik boyunca bu alandaki bilgi paylaşımının artırılması, iyi uygulama örneklerinin görünür kılınması ve çok paydaşlı iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.



Kadıköy Belediyesi’nin iklim kriziyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği kentleri serinletmeye yönelik stratejiler, yeşil alanları artırma politikaları, ağaçlandırma çalışmalarını yaygınlaştırma hamleleri ve doğa temelli çözümlerle kentsel yaşam kalitesini güçlendirmeye yönelik projeleri de festivalin ana temasıyla birlikte sergilenecek. Ziyaretçiler, Kadıköy’ün daha nefes alınabilir bir kent olması için yürütülen ekolojik kentsel tasarım çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulacak.

Festivalde çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna yönelik özel etkinlik alanları tasarlandı. Doğa temalı oyunlar, yaratıcı çocuk atölyeleri, eğlenceli ve öğretici çalışmalar ile sahne gösterileri sayesinde ziyaretçilere hem keyifli hem de farkındalık yaratan bir deneyim sunulacak. Çevre alanında aktif faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, gönüllü topluluklar, meslek odaları, eğitim kurumları, özel sektör temsilcileri, kooperatifler, bireysel üreticiler ve sanatçılar da festival boyunca stantlarında katılımcılarla bir araya gelerek sürdürülebilirlik çözümlerini paylaşacak.



Sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen festival kapsamında kurulacak olan İkinci El Pazarı’nda kitaplar, kıyafetler ve çeşitli ev eşyaları yeniden kullanım amacıyla ziyaretçilere sunulacak. Böylece tüketim çılgınlığına karşı dayanışma ve paylaşım ekonomisi desteklenecek. Organizasyon komitesi, plastik kirliliğine dikkat çekmek amacıyla tüm katılımcılara termosunuzu ve kupanızı yanınıza alın çağrısında bulundu. Festival alanında tek kullanımlık plastik veya karton bardak tüketiminin azaltılması hedeflenirken, bu bilinçli hareketle tonlarca atığın önüne geçilmesi planlanıyor.

MÜZİK, SİNEMA VE GASTRONOMİ BİR ARADA

Ekolojik etkinliklerin yanı sıra festivalin kültür ve sanat programı da oldukça zengin bir içeriğe sahip. Festival boyunca Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi Orkestrası ve bandosu dinamik performanslarıyla sahne alarak alandaki coşkuyu artıracak. Ayrıca Elis Dubaz ve Ricardo Moyano’nun gerçekleştireceği müzik dinletisi ile müzikseverler farklı kültürlerin en seçkin ezgileriyle buluşarak keyifli anlar yaşayacak.