Kadıköy Belediyesi, Caddebostan Kültür Merkezi’nde yer alan Galeri CKM’de “Crossover Berlin” adlı fotoğraf sergisini düzenliyor. 11 Nisan’da kapılarını açacak sergi, 3 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Berlin ve İstanbul’dan toplam 14 fotoğrafçının 52 eserini bir araya getiren etkinlik, iki kentin sanat birikimini ortak bir platformda buluşturuyor.

BERLİN’İN YENİDEN YORUMU: FOTOĞRAFLARIN GÜCÜYLE KENT HİKAYELERİ

Sergi, Berlin’in farklı yönlerini sanatçıların bireysel üsluplarıyla ele alıyor. Ortak ve bireysel keşiflerden beslenen çalışmalar, büyükşehir mimarisi, sığınaklar, iletişim tasarımı ve kentsel sanat gibi unsurlar üzerinden insanın kentle kurduğu ilişkiyi görünür kılıyor. Fotoğraflar, metropol yaşamında bireylerin gündelik hayatlarının, hayallerinin ve yaşam planlarının nasıl şekillendiğine odaklanıyor. Ziyaretçiler, bu eserler sayesinde kentlerin hem fiziksel hem duygusal dokusunu yakından inceleme fırsatı bulacak.

30 YILLIK KARDEŞLİK BAĞLARI GÜÇLENİYOR

Kadıköy ile Friedrichshain-Kreuzberg ilçeleri arasındaki kardeş şehir ilişkisi bu yıl 30’uncu yılını kutluyor. 2013’ten bu yana sürdürülen şehir ortaklığı kapsamında hayata geçirilen proje, fotoğrafçılar arasında sanatsal değişim programını da içeriyor. Bu uzun soluklu iş birliği, iki kent arasında kültürel köprüler kurmayı hedefliyor. Sergi, katılımcı sanatçıların farklı bakış açılarıyla Berlin’i yeniden yorumlamasına olanak tanıyor ve kardeş şehir ilişkisinin somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.

KOORDİNASYON VE DESTEKLE YÜRÜTÜLEN SANATSAL DEĞİŞİM

Proje, Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi Fotoğraf Atölyesi eğitmeni Levent Karaoğlu ile Friedrichshain-Kreuzberg Gilberto Bosques Halk Eğitim Merkezi Fotoğraf Bölümü eğitmeni Klaus W. Eisenlohr’un koordinasyonunda ilerliyor. Berlin Kardeş Şehir Derneği Kadıköy e.V. de etkinliğe destek veriyor. Bu güçlü ekip çalışması sayesinde sergi, sadece bir sanat etkinliği olmanın ötesinde iki kent arasındaki diyalogu pekiştiren bir platform haline geliyor.

Sergi, sanatseverleri Galeri CKM’de bekliyor. Ziyaretçiler, Berlin’in sokaklarından sığınaklarına, mimari dokusundan kentsel sanatına uzanan geniş bir yelpazede eserleri yakından görebilecek. Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu etkinlik, fotoğraf sanatının kentleri nasıl birleştirdiğini bir kez daha kanıtlıyor. “Crossover Berlin”, izleyicilere hem estetik bir deneyim hem de düşünsel bir yolculuk sunarak İstanbul-Berlin ekseninde yeni ufuklar açıyor.

Toplamda 52 eserin yer aldığı sergi, sanat ve kent ilişkisini merkeze alarak ziyaretçilerde kalıcı izler bırakmayı amaçlıyor. Kadıköy’ün kültürel yaşamına renk katacak bu organizasyon, benzer iş birliklerinin artması için de ilham kaynağı olacak.