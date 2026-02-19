Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Nottingham Forest'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi moral bulmayı hedefliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun önderliğinde kenetlenen ekip, İngiliz rakibine karşı üstünlük kurmak için tüm kozlarını sahaya sürecek. Öte yandan, Nottingham Forest'ın başında Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'nın bulunması, mücadeleye ayrı bir heyecan katıyor. Futbolseverler, bu eşleşmede hem taktik savaşını hem de duygusal unsurları merakla bekliyor.

İNGİLİZLERLE ZORLU TARİH: 22'NCİ RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla bugüne kadar 21 kez karşılaştı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, en fazla Manchester United ile 7 kez kozlarını paylaştı. Arsenal'e karşı 6, Aston Villa'ya karşı ise 3 müsabaka oynayan Kanarya, Nottingham Forest ile ilk kez yüzleşecek.

GOLCÜLER ÖN PLANDA: TALİSCA VE KEREM'DEN BEKLENTİ YÜKSEK

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin attığı 10 golün 4'ünü Anderson Talisca, diğer 4'ünü ise Kerem Aktürkoğlu kaydetti. İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski de birer golle katkı sağladı. Özellikle Brann karşısında hat-trick yapan Talisca, 7 maçta 5 gollük performansıyla dikkat çekiyor. Nottingham Forest karşısında bu ikilinin hücum gücü, sarı-lacivertlilerin en büyük silahı olacak.

PEREİRA'NIN DÖNÜŞÜ: ESKİ DOST, YENİ RAKİP

Vitor Pereira, Fenerbahçe'yi iki farklı dönemde çalıştırmış bir isim olarak Kadıköy'e rakip teknik direktör sıfatıyla geliyor. Nottingham Forest'ın bu sezonki dördüncü hocası olan Portekizli çalıştırıcı, ilk maçını eski takımına karşı oynayacak. Pereira'nın ilk döneminde 61 maçta 2.07, ikinci döneminde ise 25 maçta 1.60 puan ortalaması tutturması, deneyiminin altını çiziyor. Bu durum, maçı hem taktik hem de duygusal bir düelloya dönüştürüyor.

EKSİKLER VE UYARILAR: TEDESCO'NUN PLANI

Fenerbahçe'de ayak bileği ameliyatı nedeniyle Edson Alvarez forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Archie Brown'un ise riske edilmemesi bekleniyor. Ayrıca Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde rövanşta oynayamayacak. Tedesco, öğrencilerini uyararak disiplinli bir oyun talep ediyor. Nottingham Forest cephesinde ise Murillo'nun sakatlığı nedeniyle oynamama ihtimali, savunmada sıkıntı yaratabilir.

MUHTEMEL 11'LER: SAHADA YILDIZLAR GEÇİDİ

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Mert, Guendouzi, Kante, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca.

Nottingham Forest ise; Ortega, Aina, Morato, Milenkovic, Williams, Sangare, Dominguez, Ndoye, White, Odoi, Lucca ile sahaya çıkabilir.

İNGİLİZ MUHABİRİN DEĞERLENDİRMESİ: FARKLI BİR SINAV

Nottingham Forest muhabiri Lee Clarke, müsabakayı değerlendirirken Pereira'nın 4-2-3-1 dizilişini tercih edebileceğini belirtti. Premier Lig'deki küme düşme mücadelesinin Avrupa maçlarını etkilediğini söyleyen Clarke, Fenerbahçe'nin ofansif hattını güçlü bulduğunu ifade etti. Özellikle Marco Asensio ve Kante'ye dikkat çeken muhabir, Nottingham'ın tehlikeli oyuncuları olarak Morgan Gibbs-White ve Ibrahim Sangare'yi öne çıkardı. Clarke, turun favorisi olarak Fenerbahçe'yi gösterirken, birçok Forest taraftarının elenmeyi umursamayabileceğini dile getirdi.

Bu karşılaşma, Fenerbahçe için Avrupa'da yoluna devam etmek adına kritik öneme sahip. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'ün coşkusunu arkasına alarak avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Nottingham Forest ise Premier Lig'deki zorlu durumuna rağmen sürpriz peşinde koşacak. Maçın sonucu, her iki takımın sezonunu şekillendirebilir.