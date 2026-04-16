İstanbul’da bulunan Kadıköy Metro İstasyonu’nda yaşanan olay kısa süreli paniğe neden oldu. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Şahsın raylara atladığı sırada trenin istasyona giriş yapmaması olası bir facianın önüne geçti. Durumu fark eden vatandaşlar ise vakit kaybetmeden raylara inerek kişiyi bulunduğu yerden alıp tekrar perona çıkardı.

İstasyonda bulunan yolcular büyük korku yaşarken, çevredeki vatandaşların hızlı ve soğukkanlı müdahalesi dikkat çekti.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların birlikte hareket ederek şahsı kurtardığı anlar yer aldı.