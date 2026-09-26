Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin bu yıl yedinci kez sanatseverlerle buluşturduğu Kadıköy Çizgi Festivali, İstanbul’un nefes alan noktalarından Yoğurtçu Parkı’nda büyük bir coşkuyla başladı. Her yaş grubundan çizgi tutkununu bir araya getiren festival; çizgi roman, manga, animasyon ve karikatür meraklılarına unutulmaz anlar yaşatıyor. İstanbul’un hemen her ilçesinden yoğun ilgi gören organizasyon, alanında usta çizerler ile genç yetenekleri ve okurları aynı çatı altında buluşturdu.

Festival alanı boyunca kurulan rengârenk stantlarda nadir çizgi romanlar, güncel karikatür dergileri, fanzinler ve illüstrasyon ürünleri çizgi severlerin beğenisine sunuluyor. Gün boyu süren canlı çizim performansları, imza günleri, panel ve söyleşilerle renklenen etkinlik, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye hitap eden özel atölye çalışmalarıyla da dikkat çekti.

Festivalin bu yılki en çok dikkat çeken bölümlerinden biri Uluslararası Çizgiler başlığıyla açılan özel sergi oldu. Dünyaca ünlü çizerlerin eserlerinin yer aldığı bu alanda festivalin uluslararası konukları arasında bulunan Ali Rastroo, André Carrilho ve Fabien Toulmé’nin çalışmaları sergileniyor. Sanatseverler, küresel çizgi kültürünün önde gelen isimlerinin eserlerini yakından inceleme ve farklı çizim tekniklerini keşfetme imkânı buluyor.

Ayrıca alan genelinde kurulan portre çizim stantlarında usta çizerler vatandaşların portrelerini canlı olarak kâğıda döküyor. Sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin güzel sanatlar kulüpleri ve bağımsız fanzin grupları da stantlarıyla festivaldeki yerini alarak çizgi kültürünün kolektif yapısına katkı sağlıyor.

Festival alanını ziyaret ederek stantları tek tek gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Kadıköy’ün kültür ve sanatın başkenti olma misyonunu sürdürdüğünü belirtti. Kadıköy Çizgi Festivali’nin çizgi dünyasının farklı alanlarından usta sanatçıları ve meraklıları bir araya getirdiğini vurgulayan Başkan Kösedağı, tüm İstanbulluları ve sanatseverleri bu renkli atmosferi paylaşmak üzere Yoğurtçu Parkı’na davet etti.

Festivalin detaylı organizasyonunu üstlenen Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi Birim Sorumlusu Meriç Karçal, bu yılki programın oldukça zengin bir içerikle hazırlandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

Bu sene yurt dışından 3 tane konuğumuz var. Çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz, sergilerimiz var, canlı çizim söyleşi etkinliklerimiz var, atölye çalışmalarımız var. Aynı zamanda Canlandıranlar Derneği'nin animasyon film seçkilerini gösteriyor olacağız. Akşamları saat 21:00’a kadar stantlar açık. Çizgi romanlar, karikatürler, üniversite öğrencileri, fanzin grupları, çeşitli sivil toplum kuruluşları çizgi roman ve karikatürle ilişkili burada stantlarını açtılar. Portre çizerleri çizimlerini gerçekleştiriyorlar. Çizgiyle gerçekten dolu dolu bir festival olacak. Akşam saat 21:00 itibarıyla da film gösterimlerimiz oluyor. Bu sene Matrix serisini izliyor olacağız.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin kamu eliyle yürütülen nadide kültür kurumlarından biri olduğuna dikkat çeken Meriç Karçal, kurumun 30 Eylül tarihinde 10. yaşını dolduracağını hatırlattı. Karikatür Evi’nin kurulduğu günden bu yana kesintisiz bir ilgiyle karşılaştığını vurgulayan Karçal, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Karikatür Evi diye özel bir birimin bir belediye tarafından ve Kadıköy Belediyesi tarafından işletiliyor olması kıymetli, kamunun hizmetine sunulmuş olması çok değerli. Karikatür Evi'nin bu sene 10. yaşını kutluyor olacağız 30 Eylül'de. Karikatür Evi'nin açıldığı günden bugüne 10. senesini tamamlıyoruz bu sene. Hiçbir zaman ilgi eksik olmadı.