Yıllara meydan okuyan enerjisiyle bilinen usta sanatçı, uzun süren sessizliğin ardından yeniden ortaya çıktı.

85 yaşındaki sanatçının güncel hali sosyal medyada hızla yayılırken, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Hem beğeni hem de yorum yağmuruna tutulan Akartürk’ün değişimi, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Kadife sesiyle hafızalara kazınan sanatçı, birkaç yıl önce geçirdiği estetik operasyonla da dikkat çekmişti. Yaklaşık 4 yıl önce yüz germe ameliyatı olan Akartürk, bu süreç sonrası gözlerden uzak kalmayı tercih etti.

Uzun süre ekranlarda ve sosyal medyada görünmeyen usta isim, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla yeniden gündeme geldi. Son görüntülerinde hem kilo verdiği hem de cildinin daha gergin göründüğü fark edilen Akartürk, hayranlarını bir kez daha şaşırttı.