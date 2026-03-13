Fethiye'de yayaşan G.B. isimli kadın, 12 Mart'ta KADES üzerinden, ihbarda bulunup yardım istedi. G.B.'nin bulunduğu Karagedik Mahallesi’ndeki adrese, polis ekipleri sevk edildi.

G.B., birlikte yaşadığı Alman uyruklu G.P.F.’nin kendisini darbettiğini ve silah zoruyla evde tuttuğunu söyledi. Şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde silah bulunabileceği değerlendirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, nöbetçi savcının talimatıyla Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından söz konusu evde arama yapıldı.

Aramada ruhsatsız 1 otomatik tabanca ve şarjörü, 1 otomatik tüfek ve 3 şarjörü, 1 kurusıkı tabanca ve şarjörü, 123 adet av tüfeği kartuşu, 251 adet tabanca mermisi, 2 gram ham esrar ve 1 kasatura ele geçirildi. Şüpheli G.P.F., gözaltına alındı. '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet', 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından hakkında işlem başlatılan G.P.F., adliyeye sevk edildi.