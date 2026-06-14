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Kaynak: İHA

Muğla'da KADES ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, gittikleri adreste silahlı saldırıyla karşılaştı. Olayda bir polis memuru ile saldırganın eski eşi yaralanırken, şüpheli intihar etti.

Olay, Menteşe ilçesine bağlı Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yapılan ihbarın ardından polis ekipleri belirtilen adrese yönlendirildi.

POLİS EKİBİNE ATEŞ AÇTI

Adrese ulaşan ekipler, evde bulunan şahsın silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu bir polis memuru ile saldırganın eski eşi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik çemberi oluşturulurken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs, eski eşini ve polis memurunu yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini vurdu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.