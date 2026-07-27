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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığının teknolojik imkanları güvenlik hizmetleriyle birleştirme çalışmaları kapsamında 2018'de hayata geçirilen KADES'in indirilme sayısı 9 milyon 859 bin 147 kez ile 10 milyona yaklaştı.

KADES üzerinden bugüne kadar toplam 239 bin 356 ihbar yapıldı. İhbarların 152 bin 974'ü gerçek, 86 bin 382'si ise asılsız olarak kayıtlara geçti. Buna göre uygulamaya ulaşan ihbarların yüzde 64'ünü asıllı ihbarlar oluşturdu.

Uygulama üzerinden konum bilgisini açarak şiddet veya tehdit anında yardım butonuna dokunulabiliyor. Konumla birlikte güvenlik birimlerine ulaşan bildirimin ardından en yakın kolluk ekibi bölgeye yönlendiriliyor.

İhbarın niteliği, ekipler olay yerine ulaşmadan kesin olarak belirlenemediği için KADES üzerinden yapılan her bildirim, asıllı veya asılsız ayrımı gözetilmeksizin can güvenliğine yönelik risk olarak değerlendirilerek müdahale süreci başlatılıyor. Uygulama Türkçenin yanı sıra 10 farklı dilde kullanılabiliyor.

"KADIN İLE DEVLET ARASINDA DOĞRUDAN GÜVENLİK HATTI"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KADES'in kadınların ihtiyaç duydukları anda güvenlik birimlerine hızlı biçimde ulaşabilmesine imkan sağladığını belirtti.

Uygulamayı henüz indirmeyenlere çağrıda bulunan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kadınların kendilerini güvende hissetmesi, yalnızca olay anında müdahaleyle sınırlı olmayan, kesintisiz bir devlet sorumluluğudur. KADES'i bir mobil uygulamadan öte, tehlike anında kadınla devlet arasında kurulan doğrudan bir güvenlik hattı olarak görüyoruz. Uygulamayı henüz kullanmamış kadınlardan KADES'i hazır bulundurmalarını ve kendilerini tehdit altında hissettikleri anda tereddüt etmeden kullanmalarını rica ediyorum."

KADES üzerinden iletilen her çağrının en yüksek hassasiyetle ele alındığını vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Konum bilgisiyle yapılan çağrı, en yakın güvenlik ekibimize ulaşıyor. Türkiye'de tek bir kadının dahi şiddet nedeniyle hayatını kaybetmediği, bütün kadınların hayatın her alanında kendisini güvende hissettiği bir gelecek için teknolojimizin, personelimizin ve koruyucu mekanizmalarımızın bütün imkanlarını seferber etmeyi sürdüreceğiz."

ELEKTRONİK KELEPÇEYLE 13 BİN 803 TAKİP

Öte yandan kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES'in yanı sıra elektronik kelepçe sistemi de aktif olarak kullanılıyor.

Bakanlığın verilerine göre, 2021'den bu yana elektronik kelepçe sistemiyle toplam 13 bin 803 vaka takip edildi. Bu vakalardan 12 bin 327'sinin takip süreci sona ererken, 70 ilde 1476 vakanın aktif takibi devam ediyor.

Elektronik kelepçe tedbiri bulunan yükümlüler, Elektronik İzleme Merkezi'nde, 7 gün 24 saat izleniyor.

Yükümlünün mahkeme kararında belirlenen mesafeyi ihlal ederek korunan kişiye yaklaşması, yasak bölgeye girmesi veya elektronik kelepçeyi çıkarmaya çalışması durumunda sisteme uyarı düşüyor. Bunun üzerine korunan kişi bilgilendirilirken en yakın güvenlik ekibi de bölgeye yönlendiriliyor.