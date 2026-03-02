Suriye'de Esad rejiminin devrilmesine rağmen Türkiye'deki varlıklarını büyük oranda koruyan Suriyeliler hakkında yıllarca bir uyarı daha haklı çıktı. Suriyelilerin terör örgütleri ve suç çeteleri için insan kaynağı olacağı yönündeki tespitlerin doğruluğu İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısıyla ortaya konuldu.

Saymaz, "‘Hollandalı Özgür’ün Suriyeli çocuk tetikçileri" başlık yazısında 2019'da İstanbul'daki bir silahlı çatışmanın ardından yurt dışına kaçtığı Hollanda'dan Türkiye'deki çetesini yönettiğini yazdı. Saymaz, Hollandalı Özgür'ün Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan’daki yakın arkadaş çevresi ile Suriyeli çocuklardan oluşturduğu çetesiyle silahlı saldırılar düzenlediğini belirtti.

Saymaz'ın yazısı şu şekilde;

Kendisini “Hollandalı Özgür” diye tanıtıyor.

Adı, Özgür Tokaç.

32 yaşında.

Giresun nüfusuna kayıtlı.

İstanbul Gazi Mahallesinde 2019’da 17 yaşındaki Anıl Polat ve Ulaş Bal adlı iki çocuğun öldürülmesine ilişkin silahlı çatışmada şüpheliler arasındaydı. Yasadışı şekilde yurt dışına kaçtı.

O gün bugündür Hollanda’da olduğu tahmin ediliyor.

İddiaya göre Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan’daki yakın arkadaş çevresinden ve Suriyeli çocuklardan oluşturduğu çetesiyle silahlı saldırılar düzenliyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Tokaç liderliğindeki çetenin Esenyurt ve Zeytinburnu’nda beş eyleme karıştığını tespit etti. Bu saldırılardan dördü E.F. ve yakınlarına yönelik.

Borç tartışmasında dört saldırı

İddiaya göre…

E.F. adlı kişi dijital para işine gireceğini söyledi. Kız kardeşinin eşi A.S.’den borç istedi. A.S., akrabası A.İ.’den alıp verdi. Zamanla borç 280 bin dolara çıktı.

E.F., borcuna karşılık 70 bin dolarlık bir ev verdi.

Borcun geri kalanını ödemedi.

A.İ., alacaklarını tahsil etmesi için işi Tokaç’a ihale etti.

Tokaç’ın talimatı üzerine E.F.’ye 19 Haziran 2025 günü silahlı saldırı düzenlendi. E.F., iki bacağından vuruldu.

25 Haziran’da E.F.’yi yabancı numaradan arayan bir kişi, “Ben Hollandalı Özgür. Borcunu ne zaman ödeyeceksin?” diye sordu.

E.F., “Arabayı satıp ödeyeceğim” şeklinde karşılık verdi.

Tokaç, “Parayı bana göndereceksin” dedi ve kapattı.

İki gün sonra tekrar arayan Tokaç, küfrederek, “Sizden kimseyi bırakmayacağım, hepinizin kafasına basacağım, seni kimse kurtaramaz. Abine de söyle dükkanı açmaya devam etsin” diye tehdit etti.

O gün E.F.’nın kuzeni M.E.F.’nin Esenyurt’taki oto yıkamacısı kurşunlandı.

İşçi A.K., sırtından vuruldu.

Saldırganların çalıntı bir motosikletle geldiği, araçtan inmeden ateş ettikleri saptandı.

Ateş edenin İ.H. adlı Suriyeli çocuk tetikçiydi.

‘Yakında geliyorum’ dedi ve geldi

Tokaç, 4 Ağustos 2025’te E.F.’nın kardeşi A.F.’ye WhatsApp’tan “Yakında size geliyorum, güvendiğiniz dağlara kar yağdırdık oğlum” diye mesaj yolladı. Kuzeni M.E.F.’nin çocuğuyla gezerken çekilen videosunu yolladı ve şunları yazdı:

“E.’ye söyle, çoluğuyla çocuğuyla çıkmasın. A.’ya söyle, bütün akrabalarını öldüreceğim, beni bekleyin oğlum.”

Dediği gibi de yaptı.

Üçüncü saldırı 8 Temmuz 2025’te gerçekleşti.

E.A. ve kardeşi A.F.’ye ait emlakçıya motosikletli saldırganlar tarafından 10 el ateş edildi. A.F., içeride kahvaltı yaparken kurşun yağmuruna tutuldu. Ölen-yaralanan olmadı.

Çalıntı motosikleti kullananın M.Ç., ateş edenin A.G. olduğu belirlendi.

Saldırganlar kasklıydı.

A.F., ifadesinde şöyle dedi:

“İş yerine gelirken çevremi daha önce meydana gelen yaralama ve kurşunlamalardan dolayı defaatle kontrol ettim ancak şüpheli duruma rastlamadım. Dükkandayken silah sesini duydum, hemen yere yattım.”

Saldırganlar bir saat sonra M.E.F.’nin oto yıkamacısına da ateş etti. Saldırıda işçi M.A.H. üç kurşunla yaralandı.

Para için

O gün Zeytinburnu’da Dostlar Çay Evi de kurşunladı.

Motosikleti kullanan O.B. ile ateş eden A.A.M., Suriyeliydi. O.B., ifadesinde, bu saldırıya para için katıldığını ileri sürerek, şunları söyledi:

“6 Temmuz’da A.A.M.’yi arayarak paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Ertesi gün buluştuk. A., ‘Dükkanın duvarına ya da camına iki kurşun atacağız, ikimiz de 65 bin TL alacağız. Sadece motosiklet kullanacaksın’ dedi. 8 Temmuz’da otoparkta İ.Ç. ile buluştuk. İ.Ç., görüntülü aradığı kişiye ‘İşi bunlar yapacak abi’ dedi. Ardından A.’ya çanta verdi. Çantada çelik yelek, eldiven, kask, gri ve siyah silah vardı. İ.Ç.’nin yanındaki ise bize motosiklet verdi.”

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yedisi tutuklu, biri yakalamalı, toplam 17 şüpheli hakkında suç işlemek için örgüt kurma ve bu örgüte üye olma, öldürmeye teşebbüs, nitelikli yaralama, yağma, silahla tehdit ve mala zarar savıyla iddianame düzenledi. Bu yargılama Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.