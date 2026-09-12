Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Kaçkar by UTMB, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla başladı.

Dünyanın prestijli patika koşusu serileri arasında yer alan organizasyon, ikinci yılında da uluslararası katılımla gerçekleştiriliyor.

STARTA BAKAN BAK DA KATILDI

Organizasyonun startında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun ve Kaçkar by UTMB Yarış Direktörü Johan Essl'in yanı sıra sporcular ve vatandaşlar yer aldı.

KAÇKARLARIN ZORLU PARKURLARINDA MÜCADELE

Startın verilmesiyle birlikte sporcular Kaçkar Dağları'nın zorlu parkurlarında mücadeleye başladı.

Irmaklar, dereler ve bölgenin zengin bitki örtüsünün çevrelediği parkurlarda yarışan sporcular, Kaçkarların doğal koşulları altında etapları tamamlamak için ter döküyor.

Yaklaşık 2 bin sporcuyu Rize'de buluşturan organizasyon, bölgenin uluslararası spor turizmindeki tanıtımına da katkı sağlıyor.