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Kaynak: İHA

Çamlıhemşin ilçesi Verçenik Yaylası’nda kamp yapan 8 kişilik dağcı grubundan biri Kaçkar Dağları'na tırmanış sırasında karlı alanda kayarak yaralanması üzerine AFAD koordinasyonunda UMKE, JAK ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sabah erken saatlerden itibaren başlayan zorlu arazi şartlarındaki kurtarma çalışması sonucu yaralı dağcıya ulaşan ekipler, 4 saat süre ile taşıyarak güvenli şekilde helikopterin alabileceği noktaya dağdan indirdi. Tunceli’den bölgeye ulaşan askeri helikopterle yaralı dağcı Rize'de hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle Erzurum'a götürülerek tedavi altına alındı.