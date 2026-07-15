Rize'nin Çamlıhemşin sınırlarında konumlanan Kaçkar Dağları Milli Parkı, büyüleyici doğal manzaralarıyla her dönem ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Ayder Yaylası ziyaretçi akınına uğruyor - Resim : 1

Beyaz kar örtüsünün süslediği dağ tepeleri, coşkun nehirleri ve rengarenk florasıyla görsel bir şölen sunan milli park, bünyesindeki dünyaca ünlü Ayder Yaylası ile konuklarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Ayder Yaylası ziyaretçi akınına uğruyor - Resim : 2

Bölgede açan sarı çiçekler yaylayı adeta bir kartpostal karesine dönüştürürken, milli park çok sayıda nadide endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor.

Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Ayder Yaylası ziyaretçi akınına uğruyor - Resim : 3

Doğanın canlandığı bu özel dönemde, yerli ve yabancı turistler bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Turizm hareketliliğinin yanı sıra yerel üreticiler de geleneksel faaliyetlerini sürdürerek büyükbaş hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylanın yolunu tutuyor.