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Kaynak: AA

Rize'nin Çamlıhemşin sınırlarında konumlanan Kaçkar Dağları Milli Parkı, büyüleyici doğal manzaralarıyla her dönem ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Beyaz kar örtüsünün süslediği dağ tepeleri, coşkun nehirleri ve rengarenk florasıyla görsel bir şölen sunan milli park, bünyesindeki dünyaca ünlü Ayder Yaylası ile konuklarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Bölgede açan sarı çiçekler yaylayı adeta bir kartpostal karesine dönüştürürken, milli park çok sayıda nadide endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor.

Doğanın canlandığı bu özel dönemde, yerli ve yabancı turistler bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Turizm hareketliliğinin yanı sıra yerel üreticiler de geleneksel faaliyetlerini sürdürerek büyükbaş hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylanın yolunu tutuyor.