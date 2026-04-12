Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın Türkiye’nin ihracattaki yükselişine ilişkin “Çin’den sonra rekabet gücü en hızlı artan ülkeyiz” sözleri siyasette tartışma yarattı. Açıklamaya İYİ Parti Milletvekili Burak Dalgın’dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Bakan Kacır, Türkiye’nin küresel ihracattaki konumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, rekabet gücünün hızla arttığını belirterek, “Çin’den sonra rekabet gücü en hızlı yükselen ihracatçı ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaya sosyal medya üzerinden yanıt veren Dalgın ise farklı bir tabloya işaret etti.

Dalgın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Az gittik, uz gittik dere tepe düz gittik, bir arpa boyu yol gittik — hatta onu da gidemedik!

Sanayi istihdamı (sene sonu)

2021 - 6.5 milyon

2022 - 6.7 milyon

2023 - 6.6 milyon

2024 - 6.8 milyon

2025 - 6.5 milyon”

Dalgın, paylaştığı verilerle sanayi istihdamındaki dalgalanmaya dikkat çekerek, ekonomik performansa ilişkin değerlendirmelere eleştiri getirdi.