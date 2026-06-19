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Kaynak: ANKA

Tuzla'da atıl bir fabrika binasında bulunduğu bildirilen İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın son durumuyla ilgili avukatı Tayfun Taşlıoğlu yeni bir açıklama yaptı. Taşlıoğlu, Karaal'ın öldüresiye dövüldüğünü, el ve ayakları bağlı olduğunu açıkladı.

Önceki akşam Maltepe’deki evinin önünden kaçırılan ve bu sabah polis tarafından Tuzla’da atıl bir fabrika binasında bulunduğu bildirilen Erhan Karaal’ın son durumuna ilişkin avukatı Tayfun Taşlıoğlu tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, Karaal’ın sağlık durumuna ilişkin bilgiler paylaşılırken, olayın detaylarına da yer verildi.

Silivri’de görülmeye devam eden 414 sanıklı İBB Davası’nın tutuksuz sanıklarından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, dün gece Maltepe’deki evinin yakınında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

Elips Haber'de yer alan habere göre, Avukatı Tayfun Taşlıoğlu, Karaal’ın çocuklarıyla birlikte yürüyüşe çıktığı sırada yanına yaklaşan araçtan inen kişilerce darp edilerek kaçırıldığını duyurmuş, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri de şüphelilerin yakalanması için kolluk güçlerine talimat verildiğini belirtmişlerdi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Karaal’ın kaybolduğu yönündeki ihbarın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları ve saha araştırmaları doğrultusunda yürütülen operasyonlarda Karaal’ın bulunduğu tespit edilerek güvenli bölgeye alındı.

Olayın aydınlatılması amacıyla sürdürülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, kaçırılma olayının nedeni ve şüphelilerin bağlantılarının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini kaydetti. Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, gözaltı sayısının 8 olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2026 günü İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılması olayına ilişkin yürütülen soruşturmada Erhan Karaal bulunmuş olup 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam edilmektedir."

ÖLDÜRESİYE ŞİDDET GÖRMÜŞ

Erhan Karaal’ın son durumuyla ilgili avukatı Tayfun Taşlıoğlu, yeni bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, öldüresiye dövüldüğü anlaşılan Karaal, Tuzla'da atıl bir fabrika binasında el ve ayakları bağlı olarak bulundu. Doktorların aileye verdiği bilgiye göre hayati tehlikesi bulunmayan Karaal'ın tedavisi devam ediyor.