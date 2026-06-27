A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’na büyük umutlarla gitti ancak turnuvadan erken elenerek geri döndü. Ortaya çıkan tablo sadece skorlar üzerinden değil; oyun planı, kadro tercihleri ve maç içi yönetim açısından da ciddi soru işaretleri barındırdı.

NEYİMİZ EKSİK!

Özellikle Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarında yapılan basit hatalar, takımın kırılgan yapısını net biçimde ortaya koydu. Fiziksel mücadele ve ikili temaslarda yeterli direnç gösterilememesi, kaybedilen puanların en önemli nedenlerinden biri oldu.

Turnuva boyunca Yeşil Burun Adaları ve Gana gibi kısıtlı kadrolara sahip takımların ortaya koyduğu mücadele gücü ve organizasyon örnekleri, ister istemez kıyaslama yapılmasına neden oldu.

AH MONTELLA VAH MONTELLA

Teknik direktör Montella’nın tercihleri ise turnuva sürecinde en çok tartışılan başlıklardan biri oldu. Kadro istikrarının sağlanamaması ve bazı oyuncuların pozisyon dışı kullanılması, oyun düzeninin oturmasını zorlaştırdı. İlk iki maçta santrfor bölgesinde Kerem’in tercih edilmesi de verimlilik açısından eleştirilen kararlar arasında yer aldı.

Elbette turnuva boyunca beklentilerin altında kalan oyuncular da oldu. Bu durum, takımın genel performansını doğrudan etkiledi ve sonunda elenmek kaçınılmaz hale geldi.

Kadro kalitesi üzerinden bakıldığında, Avustralya ve Paraguay’dan daha üstün bir oyuncu grubuna sahip olduğumuzu söylemek mümkün. Ancak mücadele gücü, hırs ve oyun içi akıl farkı sahaya yansıyan en belirleyici unsur oldu.

ORKUN, HAKAN YERİNE İPLERİ ELİNE ALMALI

Özellikle orta sahada Hakan’ın oyun temposu ve baskı yönündeki eksiklikleri turnuva boyunca dikkat çekti. Sakatlıktan tam hazır dönmeyen Hakan Çalhanoğlu’nun bu süreçte istenen seviyeye ulaşamaması, oyunun merkezini olumsuz etkiledi.

Fiziksel kapasitesi ve dikine paslarıyla öne çıkan Orkun Kökçü’nün ise İsmail-Orkun tartışması yerine Hakan-Orkun tartışmasında ön plana çıkması lazımdı ki artık da Orkun, Hakan yerine sahaya çıkmalı.

YÜZLEŞME ŞART

Son maçta alınan ABD galibiyeti yalnızca moral niteliği taşıdı. Bu sonuç, turnuva boyunca yapılan hataların üzerini örtmeye yetmedi. Ortaya çıkan tablo, doğru planlama ve istikrarlı kadro yapısının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi.

Özellikle ilk iki maçta kaçırılan 1 puan ya da belki 1 gol, bizi son 32 turundan etti. Muhtemel eşleşmelere baktıkça da insanın içi sızlıyor. “Nereye kadar gidebilirdik?” sorusu ister istemez akla geliyor. Olmadı, maalesef olmadı.

A Milli Takım için bu turnuva, kaçan bir fırsat ve ciddi bir yüzleşme anlamı taşıyor.