Beyşehir’e bağlı Adaköy Mahallesi’nde yaşanan silahlı saldırıda Necati Sandal av tüfeğinden çıkan saçmalarla sırtından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahallesi Başkanı olan Necati Sandal’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada olayın ardından kaçan 3 şüpheli, JASAT’ın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.U., A.U., B.Ö. ve F.N. tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılan diğer 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.