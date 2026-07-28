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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığının yönetiminde yürütülen operasyonlarla yasa dışı ürünlerin imalatı, muhafazası, lojistiği ve ticareti emniyet ile jandarma birimlerince adım adım izleniyor. Saha araştırmaları, teknik takipler ve istihbarat çalışmalarıyla tespit edilen mekanlara gerçekleştirilen baskınlar sayesinde yasa dışı gelirin ve kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin Türkiye genelinde yılın başından bu yana gerçekleştirdiği 22 bin 809 kaçakçılık operasyonunda 29 bin 543 zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 742’si tutuklanırken, 864 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda muazzam miktarda yasa dışı materyal yakalandı. Ele geçirilen sahte ve kaçak alkollü içki miktarı 499 bin 614 litreye ulaşırken 3 milyon 449 bin 419 litre akaryakıt, 9 milyon 82 bin 549 paket sigara, 224 bin 266 elektronik sigara ile 1 milyar 87 milyon 439 bin 576 makaron ele geçirildi.

Operasyonlar sayesinde devlete ait 3 milyar 545 milyon liralık vergi kaybı engellenmiş oldu.