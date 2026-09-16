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Kaynak: AA / DHA / İHA

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çay Mahallesi’nde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Ekipler, M.A. ve H.A. isimli şüphelilerin adreslerinde arama yaptı. Aramalarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Operasyonda 3 sigara sarma makinesi, hava kompresörü, 800 bin boş makaron, 144 bin kilitli poşet, 524 kilo kıyılmış tütün ve 6 çuval pamuk filtre bulundu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında M.A. ve H.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.