Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 27 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği titiz çalışmalar meyvesini verdi. Şehir genelinde uyuşturucu satıcılarına ve gümrük kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda onlarca şüpheli hakkında işlem yapıldı.

NARKOTİK OPERASYONLARINDA 11 GÖZALTI

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda; eroin, metamfetamin, skunk ve bonzai gibi çeşitli uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Ayrıca baskınlarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve mühimmatlara el konuldu. Bu kapsamda 11 şüpheli hakkında yasal süreç başlatıldı.

GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜNLERDE REKOR SEVİYE

Kaçakçılıkla mücadele ekiplerinin operasyonları ise büyük çaplı bir vurgunu ortaya çıkardı. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 350 bin TL olduğu belirlendi.

Operasyonlarda 217 bin 800 adet kaçak sigara, 24 bin 800 adet elektronik sigara tütünü, 46 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 3 kilogram gümüş, elektronik sigaralar ve çeşitli kaçak emtialar ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABUR SINIR KAPISI’NDA SIKI DENETİM

Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekipleri de sınır güvenliği ve yasa dışı geçişlere geçit vermedi. Yürütülen çalışmalarda; asayişten teröre, siber suçlardan narkotiğe kadar farklı suç kategorilerinde toplam 34 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Yakalananlar arasında başkasına ait pasaportla çıkış yapmaya çalışan ve illegal yollarla giriş-çıkış girişiminde bulunan şahıslar da yer alıyor.