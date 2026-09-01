Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 290 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Bozüyük’te gerçekleştirilen operasyonda 290 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
Emniyet yetkilileri, halkın huzurunu ve ülke ekonomisini hedef alan kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.