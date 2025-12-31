Sahil Güvenlik Ekipleri düzensiz göçle aralıksız mücadele ediyor.

Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik ekipleri, 28 Aralık günü saat 06.10 sıralarında deniz üzerinde içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu, hareket halindeki lastik botu durdurdu.

Durdurulan bot içerisinde yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen ve beraberindeki 28 çocuk olmak üzere toplam 50 kişi yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.