Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kaçak yapılaşmaya geçit yok: Çanakkale’de 21 yapı yerle bir edildi

Kaçak yapılaşmaya geçit yok: Çanakkale’de 21 yapı yerle bir edildi

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaya karşı yürüttüğü denetim ve saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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Kaçak yapılaşmaya geçit yok: Çanakkale’de 21 yapı yerle bir edildi - Resim: 1

Eylül ayı boyunca yürütülen geniş kapsamlı tespitlerin ardından Bayramiç ilçesinde mevzuata aykırı inşa edildiği belirlenen 21 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

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Kaçak yapılaşmaya geçit yok: Çanakkale’de 21 yapı yerle bir edildi - Resim: 2

BAYRAMİÇ'TE KARARLI MÜCADELE

İl merkezi ve ilçeleri kapsayan saha denetimlerinde; kırsal alanlar, kıyı kesimleri, kamu arazileri ve tarım toprakları mercek altına alındı. Yapılan detaylı incelemeler sonucu ruhsatsız olduğu kesinleşen 21 kaçak yapı, iş makineleri eşliğinde yıkılarak ortadan kaldırıldı.

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Kaçak yapılaşmaya geçit yok: Çanakkale’de 21 yapı yerle bir edildi - Resim: 3

DENETİMLER TAVİZSİZ SÜRECEK

Yetkililer; tarım arazilerinin, doğal sit alanlarının ve kırsal alanların korunması amacıyla ruhsatsız yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal süreçlerin il genelinde kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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Kaçak yapılaşmaya geçit yok: Çanakkale’de 21 yapı yerle bir edildi - Resim: 4
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