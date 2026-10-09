Kaçak yapılaşmaya geçit yok: Çanakkale’de 21 yapı yerle bir edildi

BAYRAMİÇ'TE KARARLI MÜCADELE

İl merkezi ve ilçeleri kapsayan saha denetimlerinde; kırsal alanlar, kıyı kesimleri, kamu arazileri ve tarım toprakları mercek altına alındı. Yapılan detaylı incelemeler sonucu ruhsatsız olduğu kesinleşen 21 kaçak yapı, iş makineleri eşliğinde yıkılarak ortadan kaldırıldı.