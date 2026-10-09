Eylül ayı boyunca yürütülen geniş kapsamlı tespitlerin ardından Bayramiç ilçesinde mevzuata aykırı inşa edildiği belirlenen 21 yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Kaçak yapılaşmaya geçit yok: Çanakkale’de 21 yapı yerle bir edildi
Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaya karşı yürüttüğü denetim ve saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kaynak: İHA
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BAYRAMİÇ'TE KARARLI MÜCADELE
İl merkezi ve ilçeleri kapsayan saha denetimlerinde; kırsal alanlar, kıyı kesimleri, kamu arazileri ve tarım toprakları mercek altına alındı. Yapılan detaylı incelemeler sonucu ruhsatsız olduğu kesinleşen 21 kaçak yapı, iş makineleri eşliğinde yıkılarak ortadan kaldırıldı.
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DENETİMLER TAVİZSİZ SÜRECEK
Yetkililer; tarım arazilerinin, doğal sit alanlarının ve kırsal alanların korunması amacıyla ruhsatsız yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal süreçlerin il genelinde kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
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