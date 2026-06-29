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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından küçük tütün operasyonu düzenlendi.

İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, 20.000 adet dolu makaron ele geçirildi.

Operasyonda, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kaçakçılığa karşı verilen her mücadelenin ülke ekonomisinin, toplum huzurunun ve gelecek nesillerin korunmasına katkı sağladığı vurgulandı.