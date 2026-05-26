Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kaçak kurbanlık naklinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. 18 Mayıs - 26 Mayıs 2026 tarihleri arasında TEM Otoyolu Kavacık Mevkii'nde gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde kaçak hayvan taşıyan araçlar tek tek yakalandı.

KAMYONETLERDEN 126 KURBANLIK ÇIKTI

Otoyol üzerinde oluşturulan kontrol noktasında şüpheli kamyonetleri durduran trafik polisi ekipleri, sürücüleri araçlardan indirerek evrak ve yük kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan titiz incelemelerde, yurda veya şehre sevkiyatı usulsüz yapılan kamyonetlerin kasalarında toplam 100 küçükbaş ve 26 büyükbaş kurbanlık hayvan olduğu tespit edildi.

SÜRÜCÜLERE REKOR CEZA: 626 BİN 189 TL

Belgesiz ve kaçak taşımacılık yaptığı belirlenen araç sürücülerine ceza yağdı. Sürücülere, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında toplam 626 bin 189 lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekiplerince el konularak muhafaza altına alınan 126 kurbanlık hayvanın, gerekli sağlık ve menşe kontrollerinin yapılması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Ekiplerin kurban bayramı öncesi kaçak sevkiyatları önlemeye yönelik denetimlerinin kentin tüm giriş noktalarında artarak devam edeceği bildirildi.