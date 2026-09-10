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Kaynak: AA / DHA / İHA

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaçak hayvan kesimi yapılan mekanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı çevresinde kaçak hayvan kesimi yapan mekanlar ekipler tarafından bir bir kontrol edildi.

Denetimlerde mevzuata uygun olmadığı tespit edilen bazı kesim noktaları mühürlendi.

POLİS EKİPLERİ DE ÖNLEM ALDI

Denetim öncesinde polis ekipleri, bölgede yaşanabilecek muhtemel olaylara karşı güvenlik önlemi aldı. Kaçak hayvan kesim yerlerine yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi.