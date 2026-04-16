

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Jandarma ve KOM ekiplerince Taşpınar bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirilen 4 ton 253 kilogram kaçak ve etiketsiz gıda ürünü, halk sağlığı gerekçesiyle imha edildi.

AKSARAY’DA KAÇAK GIDA OPERASYONU

Aksaray’da gıda güvenliğini tehdit eden kaçak ve etiketsiz ürünlere yönelik yürütülen denetimlerde önemli miktarda usulsüz ürün tespit edildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda Taşpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi.

İHBAR ÜZERİNE OPERASYON BAŞLATILDI

Yapılan çalışmaların, gelen bir ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi. Denetimlerde herhangi bir fatura veya sevk irsaliyesi bulunmayan ürünlere ulaşıldı.

Yetkililer, ürünlerin izlenebilirlik ve mevzuat uygunluğu açısından incelendiğini bildirdi.

“GÜVENİLİR OLMAYAN GIDA” TESPİTİ

Gerçekleştirilen kontrollerde özellikle acı ve tatlı biber salçası ürünlerinde mevzuata aykırı katkı maddeleri tespit edildi. Bunun yanı sıra etiketsiz ve izlenebilirliği olmayan tüm ürünler “güvenilir olmayan gıda” kapsamında değerlendirildi.

İncelemeler sonucunda:

192 adet (3.840 kg) acı/tatlı biber salçası

180 kg cevizli sucuk

125 kg yeşil zeytin

108 kg bal

olmak üzere toplam 4.253 kilogram ürünün mevzuata aykırı olduğu belirlendi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Tespit edilen ürünler, 14 Nisan 2026 tarihinde ilgili kurumların gözetiminde Armutlu Atık Depolama Alanı’nda imha edildi. Böylece ürünlerin tamamen kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmede, halk sağlığını korumaya yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerinin ilgili kurumların koordinasyonunda aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için saha çalışmalarının artırılarak devam edeceğini bildirdi.