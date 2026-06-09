Kaçak elektrikle araç şarj istasyonu

Dicle Elektrik ekiplerinin sahada yaptığı incelemede, buğday ambarının üzerinden geçen ana elektrik hattından harici ve kaçak bir bağlantı çekildiği tespit edildi. Elektrikli araca ait şarj kablosunun, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan bu hatta bağlandığını gören ekipler, kaçak kullanımın boyutu karşısında şaşkınlık yaşadı. Elektrikli araç için adeta kaçak şarj noktası gibi kullanılan düzenek, ekiplerin müdahalesiyle iptal edildi. Olayın tüm detayları tutanak altına alınırken, araç sahibi F.P. hakkında kaçak elektrik kullanımı nedeniyle mevzuat uyarınca ceza tutanağı düzenlendi.