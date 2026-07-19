Kaynak: İHA

Tepebaşı ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede hayvan otlatan vatandaşlar bir dananın derin bir çukura düştüğünü fark ederek durumu hemen AFAD ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerde, dananın düştüğü çukurun bölgede kaçak define arayan kişiler tarafından kazıldığı tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle olay yerine araçla ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine mahalle sakinlerinin girişimiyle bölgeye getirilen bir kepçe yardımıyla güzergah düzeltildi ve kurtarma araçlarının geçişine uygun hale getirildi.

DANA SAĞ SALİM SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yolun açılmasının ardından AFAD ekipleri çukura inerek mahsur kalan danayı zarar görmeden bulunduğu yerden çıkardı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan hayvan, sahibine teslim edildi. Bölge halkı, ormanlık alanda kaçak yollarla açılan ve hem insanlar hem de hayvanlar için tehlike saçan bu çukurların kapatılması ve denetimlerin artırılması yönünde yetkililere çağrıda bulundu.