Kaynak: İHA

Olay, Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe Köyü'ndeki Düzmeşe Bendi mevkiinde oldu. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği önleyici kolluk devriyesi sırasında M.U., S.A., H.A. ve Y.S. isimli şahısların hayalet ağ ve serpme ağ kullanarak balık avladıkları belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 metre uzunluğundaki balık ağı ile 18 adet balığa el konuldu. Şahıslar hakkında kişi başı 16 bin 606 lira olmak üzere toplam 66 bin 424 lira idari para cezası verildi.