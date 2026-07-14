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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te kaçak balık avladıkları tespit edilen 4 kişiye 66 bin 424 TL idari para cezası kesilirken ağlara ve yakalanan balıklara da el konuldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 4 kişinin hayalet ağ ve serpme ağ kullanarak kaçak balık avladıkları belirlendi. Kaçak balık avlayan 4 şahsa toplamda 66 bin 424 TL idari para cezası uygulanırken, avda kullanılan ağlara ve yakalanan balıklara el konuldu.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe Köyü bendinde 4 şahsın hayalet ağ ve serpme ağ ile balık avladıklarını tespit etti. Konu jandarma ekipleri tarafından Osmaneli İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirilerek 10 metre balık ağı ve 18 adet balığa el konuldu.

Şahıslara toplamda 66 bin 424 TL idari para cezası kesildi.