Antalya, kaçak yollarla ülkeye sokulan ve uygunsuz koşullarda bakılan 33 şeker planörüne (sugar glider) kapılarını açtı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin başarılı operasyonuyla el konulan "uçan sincaplar", rehabilite edilmek üzere Antalya Doğal Yaşam Parkı’na emanet edildi.

BAYRAM HEDİYESİ GİBİ GELDİLER: TİTİZ MUAYENE SÜRECİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, kaçakçılık kurbanı minik dostlarımız için adeta bir güvenli liman oldu. Bayram öncesi merkeze getirilen 33 kişilik dev koloni, uzman veteriner hekimler tarafından tek tek sağlık taramasından geçirildi.

Veteriner Hekim Oğulcan Demir, süreci şu sözlerle özetledi:

"Parkımıza getirilen bu özel misafirlerimizin parazit kontrollerini ve genel muayenelerini tamamladık. Şimdi rehabilitasyon aşamasındayız. Onların yeniden sağlığına kavuşup doğal dengelerini bulmaları için gece gündüz çalışıyoruz."

KARANLIK ODA VE ÖZEL MENÜ: DOĞAL ORTAM ŞART

Aslen Endonezya menşeli olan bu keseli canlılar için parkta "özel harekat" düzeni kuruldu. Gececil hayvanlar oldukları için günün belirli saatlerinde zifiri karanlığa ihtiyaç duyan şeker planörleri için yaşam alanları özel olarak karartıldı.