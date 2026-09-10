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Kaynak: AA / DHA / İHA

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kentte uluslararası nakliye firması olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada 9 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonda ele geçirilen kaçak akaryakıta ilişkin A.E.A. isimli şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.