Burhaniye-Bahadınlı kara yolunda meydana geldi. Bahadınlı Mahallesi'ne giden B.Ç.'nin kullandığı 10 RE 870 plakalı kamyonete, eşek arısı girdi.

Kabus gibi kaza: Kamyonete giren eşek arısı faciaya yol açtı: 2 yaralı - Resim : 1

B.Ç., arı nedeniyle panik yapınca direksiyon kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkarak zeytin tarlasına giren kamyonet, ağaca çarptı. İhbarla olay yerine Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kabus gibi kaza: Kamyonete giren eşek arısı faciaya yol açtı: 2 yaralı - Resim : 3

Kazada sürücü ile yanındaki M.B., ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.